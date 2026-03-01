Армія США протягом перших 12 годин майже 900 разів атакувала Іран

Збройні сили США протягом перших 12 годин після початку операції завдали майже 900 ударів по об’єктах на території Ірану. Одночасно американські підрозділи відбивали масовані ракетні атаки з боку Тегерана.

Про це повідомила кореспондентка Fox News Дженніфер Гріффін із посиланням на високопосадовця Міністерства оборони США, ім’я якого не розкривається.

За словами джерела, удари по іранських цілях здійснювалися з різних напрямків — із суші, повітря та моря, зокрема із застосуванням безпілотників. Водночас сили ППО США перехоплювали сотні іранських балістичних ракет. Лише протягом одного дня, за цими даними, Іран випустив близько 300 ракет по американських силах.

Як зазначає Гріффін, Іран має у своєму розпорядженні приблизно 2 тисячі ракет великої дальності та ще 2 тисячі меншої дальності. За оцінками американської сторони, з літа минулого року Тегеран відновлював і нарощував свій ракетний арсенал.

Американський чиновник також повідомив, що іранські ракети влучили в район штаб-квартири П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні. За його словами, пошкоджень зазнали порожній склад та радіолокаційна система Ray Dome. Водночас у Пентагоні стверджують, що об’єкт має резервні системи, і інцидент не вплинув на виконання бойових завдань.

Співрозмовник телеканалу додав, що США та їхні партнери володіють інформацією про місцезнаходження високозбагаченого урану Ірану, однак доступ до нього є складним. За попередніми оцінками, операція може тривати кілька тижнів, хоча остаточне рішення щодо її тривалості залежатиме від президента США.