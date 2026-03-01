WSJ розкрив деталі атаки на лідерів Ірану: 200 винищувачів та 30 авіабомб по резиденції Хаменеї

Збройні сили США та Ізраїлю провели безпрецедентну за масштабами операцію, скинувши 30 авіабомб на резиденцію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в момент, коли там перебувало все вище керівництво країни.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на представників американської та ізраїльської розвідок.

За даними видання розвідки США та Ізраїлю кілька місяців вичікували на момент, коли вище керівництво Ірану збереться на спільну нараду в одному місці. Удару було завдано посеред дня, коли розвідувальні літаки підтвердили присутність усіх цілей у палацовому комплексі.

Внаслідок влучання 30 авіабомб резиденція аятоли перетворилася на руїни. Разом із Хаменеї були ліквідовані головний радник з нацбезпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде.

Ізраїльська авіація використала близько 200 винищувачів для ураження майже 500 різних цілей по всій країні. Це стало найбільшою одноразовою повітряною кампанією в історії Ізраїлю.

Рішення про початок операції президент США Дональд Трамп ухвалив після того, як його представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер доповіли про повний провал дипломатичних переговорів. Іран відмовився припиняти збагачення урану та демонтувати ракетну програму.

Крім того, американська розвідка отримала дані, що Іран сам готував низку атак на об'єкти США, що змусило Трампа діяти на випередження.

Паралельно з авіаударами Ізраїль здійснив масовану кібератаку на іранські інформаційні системи. Було зламано популярний додаток для молитви, через який військовим КВІР почали надходити заклики дезертирувати, а населенню – повідомлення про те, що "допомога прийшла". Також хакери зламали державне інформагентство IRNA, розмістивши на головній сторінці текст про "нищівний удар по режиму аятол".

Планування цієї кампанії тривало кілька місяців, включаючи особисті зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з Трампом у Мар-а-Лаго в грудні та у Білому домі в лютому. Для проведення операції США розгорнули на Близькому Сході найбільше угруповання сил за останні 20 років, включаючи два авіаносці та десяток есмінців.