Екс-прем'єр Британії Сунак буде радником Зеленського з питань економічного відновлення України

Колишній перм’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак матиме неоплачувану роль радника у складі Міжнародної консультативної ради з економічного відновлення України при президенті Володимирі Зеленському. Про це повідомляє The Independent.

Очікується, що рада створить групу експертів, які консультуватимуть як Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віце-прем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Сунак сказав, що для нього було "честю" підтримувати Україну як прем’єр-міністр, і високо оцінив Зеленського та українців за прояв "такої хоробрості, такої сили, такої винахідливості у своєму опорі в цій війні".

Він додав, що "Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка".

"Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найдинамічніших економік Європи. Ми можемо допомогти побудувати сильну та безпечну Україну, яка стане наріжним каменем безпечнішої та процвітаючої Європи".

Сунак взяв участь у першому засіданні ради у четвер, 26 лютого, разом з іншими міжнародними діячами, включаючи президента Світового банку Аджая Бангу та президента Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Він допомагатиме Києву відбудовувати економіку, залучати інвестиції в оборонну сферу та посилювати енергетичну стійкість напередодні наступної зими

ForUA нагадує, що 5 січня президент Володимир Зеленський призначив канадську політикиню українського походження Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку на позаштатній основі.