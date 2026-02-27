Єврокомісія поширює дію тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку до 2027 року

У Європейському союзі тимчасовий захист для українців продовжено до 27 березня 2027 року, і він надається незалежно від статі чи віку. Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, коментуючи дискусії в окремих державах-членах щодо статусу чоловіків призовного віку.

Під час брифінгу в Брюсселі Ламмерт наголосив, що чинні правила не передбачають жодного розмежування між жінками, дітьми чи чоловіками призовного віку.

Відповідаючи на запитання про можливі обмеження для українських чоловіків під час війни та інформацію про обговорення цього питання в Люксембурзі, представник Єврокомісії зазначив, що йому не відомо про такі дискусії на національному рівні.

Він підкреслив, що рішення про продовження тимчасового захисту було ухвалене на рівні ЄС та держав-членів, і чинний порядок залишається без змін.