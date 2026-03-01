Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Хаменеї

Президент США Дональд Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це він написав у Truth Social.

"Він не зміг уникнути наших розвідувальних можливостей і високотехнологічних систем відстеження, і, оскільки ми діяли у тісній координації з Ізраїлем, він — як і інші лідери, які були ліквідовані разом із ним, — нічого не міг зробити", - написав Трамп.

Американський президент заявив, що "масовані та точкові бомбардування" триватимуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру на Близькому Сході та у світі.

IRNA (Інформаційне агентство ісламської республіки) також підтвердило смерть аятоли Алі Хаменеї.

Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.

Раніше Reuters написало, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув внаслідок авіаудару.

Іран здійснив ракетні удари по американських військових об’єктах на Близькому Сході у відповідь на спільну операцію США та Ізраїлю. Про вибухи повідомляли у Бахрейні та Об’єднаних Арабських Еміратах.

ForUA зазначає, Міністерство закордонних справ України висловило підтримку іранському народу, водночас поклавши відповідальність за нинішню ескалацію подій на керівництво Ірану.