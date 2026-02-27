В ЄК дали роз'яснення, як і скільки діятиме тимчасовий захист для українців у країнах ЄС

У Європейській комісії (ЄК) заявили, що рішення про тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діятиме до березня 2027 року і поширюватиметься на всіх громадян України без винятку — незалежно від статі чи віку. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає "ЄП".

Це означає, що українські чоловіки призовного віку так само мають право користуватися всіма гарантіями та правами, які передбачені тимчасовим захистом.

Речник наголосив, що чинні правила не вносять різницю між жінками, дітьми чи чоловіками, і залишаться незмінними до завершення дії механізму.

Раніше 27 держав ЄС ухвалили рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі до березня 2027 року.

Водночас на європейському рівні тривають дебати щодо перебування в ЄС чоловіків призовного віку, зокрема, це питання порушив уряд Люксембургу.

За інформацією Євростату, станом на кінець минулого року тимчасовий захист у ЄС отримали 4,35 мільйона українців. Найбільше людей прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Як повідомляв ForUA, рішення Ради ЄС про завершення тимчасового захисту у 2027 році вже спонукало багатьох українців активніше вивчати мови та оформляти національні документи на проживання. За останніми даними, кожен п’ятий український біженець уже має право на тривале перебування в країнах ЄС, хоча це не завжди означає остаточну відмову від повернення в Україну.