Берлін без змін: чому «великі» перемовини щодо миру в Україні є великим пшиком

Надвечір у понеділок, 15 грудня, в Німеччині завершилися дводенні перемовини української, європейської та американської делегацій відносно пошуків компромісних шляхів припинення розв’язаної путінською Росією повномасштабної війни. Про те, чи наблизив берлінський дипломатичний марафон мир в Україні – далі в матеріалі ForUA.

Напередодні у Берліні українська та американська делегації фіналізували перемовини, які стартували ще у неділю, 14 грудня. Президент Володимир Зеленський по факту заявив, що переговори з американською делегацією були продуктивними і детальними і висловив сподівання на «достойний мир». Втім, нинішній господар Банкової визнав, що наразі думки щодо територіального питання Києва та Вашингтону все ще відрізняються. «Діалогу щодо територій було достатньо і мені здається, що поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію… всі готові працювати надалі продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України», - акцентував глава української держави.

Між тим за даними агенції AFP, під час дипломатичного марафону у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу. «Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні», - повідомив неназваний співрозмовник агентства. Дещо згодом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця закликав правильно інтерпретувати підхід американської команди до переговорів щодо війни РФ проти України і застеріг від надмірної довіри до даних від анонімних джерел.

До речі, якщо говорити про ці самі анонімні джерела, то, посилаючись саме на них британський телеканал Sky News повідомив, що в ході переговорів у німецькій столиці було вирішено «90% суперечливих питань», які існують між Україною та РФ.

Власне після перемовин з американськими представниками Володимира Зеленського офіційно прийняв президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Потім нинішній господар Банкової і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взяли участь у німецько-українському економічному форумі за підсумками якого стало відомо про те, що офіційний Берлін має намір суттєво стимулювати інвестиції в Україну, а Київ натомість запустить у Німеччині виробництво ударних дронів. Крім того, за даними Bild, ФРН готує значне розширення оборонної співпраці з Україною.

Близько 20-ї години за Києвом 15 грудня стартувала зустріч українського лідера з європейськими колегами, а також керівництвом Євросоюзу та НАТО. Цей перемовний раунд пройшов у затишній атмосфері робочої вечері. Поряд з тим, такий лайт-формат не завадив учасникам берлінських «вечорниць» гранично оперативно сформулювати на оприлюднити свою пост перемовну позицію.

Зокрема, лідери низки європейських країн та інституцій ЄС виступили зі спільною заявою, в якій «привітали значний прогрес у зусиллях президента Трампа щодо забезпечення справедливого і міцного миру в Україні». Текст заяви на правах господаря оприлюднила пресслужба уряду Німеччини. У заяві йдеться, що лідери вітають тісну співпрацю між командами президента Зеленського і президента Трампа, а також європейськими командами протягом останніх днів і тижнів.

«Лідери погодилися, що забезпечення безпеки України є невід’ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху перед майбутньою російською агресією», - наголошується у повідомленні. Окрім того, провідні євро гравці «зобов’язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни». Серед таких зобов’язань у заяві зафіксований намір надавати Києву «стійку та значну» підтримку для розбудови її Збройних сил, «чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 тисяч осіб у мирний час, щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України».

Також у заяві про наміри євро союзників йдеться про план створити «багатонаціональні сили України», сформовані з добровольців з країн-учасниць «коаліції рішучих» та за підтримки США. Ці сили сприятимуть відновленню ЗСУ, забезпеченню безпеки повітряного простору нашої держави та підтримці безпеки на морі, в тому числі шляхом проведення операцій на території України.

Плюс до цього європейці зобов’язуються створити чіткий та дієвий механізм моніторингу та перевірки режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій «для раннього попередження про будь-які майбутні напади, визначення їхніх винуватців та реагування на будь-які порушення».

«Має бути напрацьоване юридичне зобов’язання, з урахуванням національних процедур, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії. Європа буде інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи надання значних ресурсів для відновлення та реконструкції, укладення взаємовигідних торговельних угод та врахування необхідності компенсації Росією завданих збитків. У цьому контексті російські суверенні активи в Європейському Союзі були заморожені, а лідери рішуче підтримали вступ України до ЄС», - йдеться у заяві, свої автографи під якою поставили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, данська прем’єрка Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, британський прем’єр Кір Стармер, а також глави Єврокомісії і Євроради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

Усі вони зобов’язалися працювати над швидким досягненням «подальшого прогресу найближчими днями та тижнями, щоб спільно укласти та схвалити угоду про тривалий і справедливий мир».

Тим часом портал Axios зазначає, що наступний раунд перемовин між Україною та Сполученими Штатами щодо врегулювання війни може відбутися вже у прийдешні вихідні, ймовірно у Маямі. Співрозмовник видання розповів, що президент Трамп вважає, мовляв, він зрештою зможе переконати Путіна прийняти гарантії безпеки для України, аналогічні статті 5-й НАТО.

«Нам кажуть, що Дональд Трамп обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані аналогічно п’ятій статті Вашингтонського договору. Хочу зі всією відповідальністю зауважити, що п’ята стаття Вашингтонського (точніше – Північноатлантичного договору) як і будь-яка інша стаття цього міжнародного договору, має значення виключно з виконанням всього договору, тобто – забезпеченням членства України в НАТО. Так само Україна не може скористатися статтею 42 (7) Договору про Європейський Союз, яка передбачає, що у разі збройного нападу на державу-члена ЄС, інші держави-члени зобов’язані надати їй допомогу та сприяння всіма можливими засобами, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, допоки Україна не стане членом ЄС. Все інше – Будапешт-2 або просто імітація гарантій безпеки. Не можна знову наступити на ті ж самі граблі!», - застерігає колишній посол України у США Валерій Чалий, фактично констатуючи, що, прикриваючись гучними меседжами, Захід може «на біс» ввести в оману стікаючу кров’ю четвертий рік поспіль Україну.