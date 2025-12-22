Ілюзія економії: ТОП-5 електромобілів із захмарними витратами на обслуговування

Попри поширений міф про низькі витрати на утримання електромобілів, деякі моделі можуть обійтися власникам значно дорожче, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння. Причина — складні технології, дорогі комплектуючі та обмежена кількість спеціалізованих сервісів. Про це повідомило видання GO, яке склало рейтинг електрокарів із найбільшими витратами на ремонт та технічне обслуговування.

ТОП-5 електромобілів з дорогим утриманням

1. Lucid Air

Запас ходу — до 830 км

Середні річні витрати на ремонт — близько 21 тис. грн

Найбільш витратні компоненти — акумулятор, інвертор і зарядний модуль.

2. Tesla Model S

Запас ходу — до 652 км

Вартість ремонту — близько 10 тис. грн на рік

Основні проблеми стосуються підвіски, гальмівної системи та терморегуляції батареї.

3. Mercedes-Benz EQS SUV

Запас ходу — до 560 км

Річні витрати на утримання — близько 21 тис. грн

Типові недоліки — складна електроніка, пневмопідвіска та висока вартість запчастин.

4. Audi Q4 e-tron

Запас ходу — до 520 км

Середні витрати — близько 13 тис. грн на рік

Найчастіші проблеми пов’язані з програмним забезпеченням та електронними модулями.

5. Porsche Taycan

Запас ходу — до 484 км

Середні річні витрати — близько 12 тис. грн

Дорогими залишаються як ремонт, так і регулярне техобслуговування. Фахівці зазначають, що високу вартість обслуговування формують не лише поломки, а й регулярний контроль складних систем — зокрема регенераційних гальм і підвіски. За словами фахівців, ключовою проблемою залишається дефіцит кваліфікованих сервісів та спеціального обладнання. «Для роботи з преміальними електромобілями потрібна спеціальна техніка. Заміна модуля батареї іноді може коштувати як пів вартості автомобіля», — зазначає експерт.

