Ілюзія економії: ТОП-5 електромобілів із захмарними витратами на обслуговування

Попри поширений міф про низькі витрати на утримання електромобілів, деякі моделі можуть обійтися власникам значно дорожче, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння. Причина — складні технології, дорогі комплектуючі та обмежена кількість спеціалізованих сервісів. Про це повідомило видання GO, яке склало рейтинг електрокарів із найбільшими витратами на ремонт та технічне обслуговування.
ТОП-5 електромобілів з дорогим утриманням
1. Lucid Air
Запас ходу — до 830 км
Середні річні витрати на ремонт — близько 21 тис. грн
Найбільш витратні компоненти — акумулятор, інвертор і зарядний модуль.
2. Tesla Model S
Запас ходу — до 652 км
Вартість ремонту — близько 10 тис. грн на рік
Основні проблеми стосуються підвіски, гальмівної системи та терморегуляції батареї.
3. Mercedes-Benz EQS SUV
Запас ходу — до 560 км
Річні витрати на утримання — близько 21 тис. грн
Типові недоліки — складна електроніка, пневмопідвіска та висока вартість запчастин.
4. Audi Q4 e-tron
Запас ходу — до 520 км
Середні витрати — близько 13 тис. грн на рік
Найчастіші проблеми пов’язані з програмним забезпеченням та електронними модулями.
5. Porsche Taycan
Запас ходу — до 484 км
Середні річні витрати — близько 12 тис. грн
Дорогими залишаються як ремонт, так і регулярне техобслуговування. Фахівці зазначають, що високу вартість обслуговування формують не лише поломки, а й регулярний контроль складних систем — зокрема регенераційних гальм і підвіски. За словами фахівців, ключовою проблемою залишається дефіцит кваліфікованих сервісів та спеціального обладнання. «Для роботи з преміальними електромобілями потрібна спеціальна техніка. Заміна модуля батареї іноді може коштувати як пів вартості автомобіля», — зазначає експерт.
Автор: Тетяна Андрійко