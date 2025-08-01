Porsche восьмий рік поспіль очолює рейтинг: легендарний бренд зберігає лідерство на ринку люксових авто

Porsche знову на вершині - восьмий рік поспіль німецький автовиробник посідає перше місце в рейтингу задоволеності власників, підтверджуючи свою незмінну привабливість серед покупців автомобілів преміум-класу.

Компанія, заснована 1931 року Фердинандом Порше в Штутгарті, продовжує залишатися символом якості, продуктивності та престижу. Найбільш затребуваними залишаються моделі 911, Macan і Cayenne, остання з яких лідирує за обсягом постачань: у 2023 році Porsche реалізувала понад 310 000 автомобілів по всьому світу.

Незважаючи на ринкові виклики - включно зі спадом попиту в Китаї та складнощами, пов'язаними з переходом на електромобілі, - бренд демонструє стабільну фінансову стійкість. У 2024 році Porsche досягла виручки близько 41 мільярда доларів, а операційний прибуток склав 6 мільярдів.

Зберігаючи фокус на інноваціях, компанія продовжує інвестувати в майбутнє: на підході гібридна версія культового 911 і повністю електричний Macan. Porsche впевнено дивиться вперед, підтверджуючи своє звання лідера не тільки в рейтингах, а й у серцях автолюбителів по всьому світу.

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