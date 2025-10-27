Фінансовий обвал перед електричною революцією: Porsche втратив 99% прибутку

Компанія Porsche оголосила про різке падіння операційного прибутку на 99% за перші дев'ять місяців року, тоді як готується до масштабної реорганізації модельного ряду, включаючи припинення виробництва популярних моделей з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Операційний прибуток Porsche за цей період різко обвалився з понад 4 мільярдів євро (4,6 мільярда доларів США) у 2025 році до лише 40 мільйонів євро (46 мільйонів доларів США). Компанія пояснює це падіння стратегією переорієнтації продукції, складними ринковими умовами в Китаї та одноразовими ефектами, пов’язаними з акумуляторною діяльністю та тарифами. Очікується, що лише тарифи коштуватимуть компанії близько 700 мільйонів євро цього року. У відповідь Porsche планує зміцнювати свою цінову позицію та підвищувати ціни протягом 2025 та 2026 років.

Незважаючи на фінансові труднощі, Porsche підтвердила, що чистий грошовий потік від автомобільної галузі зріс, що, за словами компанії, "демонструє стійкість бізнес-операцій".

Кінець ери для Macan та 718

Під час звіту про прибутки за третій квартал, Porsche підтвердила, що виробництво трьох ключових моделей з ДВЗ підходить до кінця.

718 Boxster та Cayman: Виробництво поточних моделей Boxster та Cayman завершиться пізніше цього місяця . Член правління з фінансів та інформаційних технологій доктор Йохен Брекнер повідомив, що "наразі ми виробляємо останні автомобілі".

Macan з ДВЗ: Виробництво нинішнього бензинового кросовера Macan, який є найпопулярнішим автомобілем бренду з 64 783 поставленими одиницями за перші дев'ять місяців, продовжиться приблизно до середини 2026 року. Продажі Macan з ДВЗ триватимуть протягом 2026 року, а на деяких ринках — навіть у 2027 році.

Стратегія майбутнього: гібриди та ДВЗ

Porsche готується до появи оновленого Macan другого покоління, який буде пропонуватися зі звичайними та гібридними силовими агрегатами та продаватиметься паралельно з поточним Macan Electric. Хоча раніше бренд робив акцент на електромобілях, тепер компанія скорочує свій ринок електромобілів у рамках реорганізації, яка передбачає "додаткові моделі з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими агрегатами, що підключаються до мережі".

Доктор Брекнер зазначив: "Починаючи з 2028 року, більш збалансована пропозиція трансмісій ще більше зміцнить наші позиції на ринку та сприятиме сталому довгостроковому зростанню".

Ця стратегія включає майбутні версії оновленого 718 з ДВЗ та гібридними силовими агрегатами, а також наступний Macan (який називають "B-SUV"). Крім того, майбутній флагманський позашляховик Porsche також відмовився від планів бути виключно електромобілем і натомість пропонуватиме бензинові та гібридні варіанти.