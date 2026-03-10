РФ намагається створити 20-кілометрову «буферну зону» на Сумщині та Харківщині

Російські окупаційні війська реалізують план із формування так званої «зони впливу» вздовж державного кордону України. Йдеться про створення 20-кілометрового «буфера» на територіях Сумської та Харківської областей.

Про це 10 березня 2026 року повідомив командувач Угруповання об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Драпатий в інтерв’ю.

Тактика «малих кроків» та сірі зони

За словами командувача, вороже угруповання «Сєвєр» наразі не готує масштабного наступу на цих напрямках, який міг би розгорнутися навесні чи влітку 2026 року. Натомість ворог обрав тактику поступового витискання:

Використання малих штурмових груп для захоплення прикордонних сіл.

Створення «сірих зон» на українській території.

Розгортання мережі спостережних постів.

Основна мета окупантів — убезпечити власну територію від дій Сил оборони України, створивши заслін безпосередньо в межах українського прикордоння.

Ситуація в регіонах: де найскладніше

Найбільш інтенсивні спроби просування зафіксовано в таких зонах:

Регіон Ключові напрямки та стан справ Сумщина Активні дії в районах Краснопілля та Великої Писарівки. Зафіксовано захоплення кількох сіл протягом останніх місяців. Харківщина Важка ситуація в районі Вовчанська. Тривають позиційні бої за контроль над прикордонними рубежами. Куп’янськ Місто та підступи до нього залишаються під повним контролем Сил оборони; спроби прориву вглиб області стримуються.

Спротив ЗСУ

Попри локальні успіхи ворога та поступове розширення контрольованих ділянок, реалізація російського плану відбувається повільно. Сили оборони України продовжують ефективно стримувати штурмові групи противника, не дозволяючи перетворити тактичне просування на стратегічний прорив.