Авто-екстрим: ТОП-10 суперавто, які долають межу 400 км/год

Шведський суперкар Koenigsegg Jesko Absolut очолив рейтинг найшвидших автомобілів у світі. Модель Jesko Absolut, яку почали виробляти у 2021 році, стала наступником відомого Koenigsegg Agera. Виробник заявляє, що автомобіль здатен розвивати швидкість до 531 км/год, проте цей показник поки що не підтверджений офіційно.

Якщо Jesko Absolut досягне своєї теоретичної максимальної швидкості, він стане беззаперечним лідером серед серійних автомобілів.

ТОП-10 найшвидших автомобілів у світі за даними Autocar:

Koenigsegg Jesko Absolut — 531 км/год

Yangwang U9 Xtreme — 496 км/год

Bugatti Chiron Super Sport 300+ — 490 км/год

SSC Tuatara — 455 км/год

Bugatti Mistral — 453 км/год

Bugatti Tourbillon — 445 км/год

Hennessey Venom F5 — 436 км/год

Rimac Nevera R — 431 км/год

Koenigsegg Agera RS — 431 км/год

Bugatti Veyron Super Sport — 431 км/год

Аналітики відзначають, що хоча більшість автовиробників орієнтовані на продажі та прибутковість, деякі бренди продовжують зосереджуватись на рекордах швидкості.

