Погода 19 грудня: без опадів, туман та незначне похолодання

Сьогодні синоптична ситуація не зазнає змін, погоду надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Але на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману, тож будьте уважні на дорозі, - повідомили синоптики.

Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря - від 2° морозу до 3° тепла. В західних та південних областях 3-8° тепла.

У Києві - хмарно, без опадів. Вітер - північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря - 0...+2.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.