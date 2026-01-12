Конфлікт у ТЦК: ветеран війни отримав струс мозку та втратив гроші

У Харкові ветеран російсько-української війни Олександр заявив, що його побили працівники територіального центру комплектування (ТЦК) та викрали гроші з його сумки, повідомлють місцеві ЗМІ.

За словами ветерана, інцидент стався 7 січня, коли він став свідком того, як невідомі тягли чоловіка до мікроавтобуса. Олександр підійшов, щоб з’ясувати ситуацію, після чого між ним та працівниками ТЦК виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. Ветеран стверджує, що його повалили на землю, один із чоловіків придушив його ззаду, і під час конфлікту зникли гроші з його сумки.

Пізніше Олександр разом із дружиною поїхав до ТЦК для розмови з керівництвом. За його словами, конфлікт повторився: ветерана знову побили, дружині пошкодили руку та відібрали телефон. Медики зафіксували у чоловіка струс мозку та забиття. Подружжя вже написало заяву до поліції та планує звертатися до ДБР.

Олександр долучився до ЗСУ у 2022 році, служив в артилерійській розвідці, працював із РЕБ та БпЛА. У 2025 році його звільнили зі служби за інвалідністю III групи через прогресування захворювання опорно-рухового апарату.

У ТЦК натомість стверджують, що чоловік поводився агресивно, заблокував в’їзд до приміщення та погрожував військовослужбовцям. Речниця Харківського ТЦК та СП Олена Родіна зазначила, що військовослужбовці були змушені викликати поліцію, а нападника затримали.

Поліція Харківщини відкрила досудове розслідування за статтею 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.

