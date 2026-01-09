Погода 9 січня: різке похолодання та ускладнення погодних умов

В Україні сьогодні очікується суттєве зниження температури повітря та складні погодні умови. За даними синоптиків, погоду в Україні й надалі визначатиме активний південний циклон, у межах якого переміщуються різні за властивостями повітряні маси. Через це територія країни буде поділена на кілька зон із суттєво відмінними погодними умовами.

У західних областях вночі очікується помірний сніг. Температура повітря знизиться до 10–15° морозу.

На південному сході - невеликі опади. Температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, що може спричинити складну ситуацію на автошляхах.

На решті території країни пройде помірний сніг. Температура впродовж доби становитиме 4–9° морозу.

Синоптики застерігають, що на дорогах майже по всій країні, крім південного сходу, утвориться ожеледиця. Вітер переважно західний, швидкістю 7–12 м/с, у більшості регіонів, за винятком Закарпаття, сходу та південного сходу, можливі пориви 15–20 м/с, місцями хуртовини.

У Києві та області - сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с, з поривами до 15–20 м/с, можливі хуртовини. Температура повітря знизиться до 4–9° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.