В Європі заговорили про створення альтернативи НАТО

Країни Європейського Союзу можуть розглянути можливість створення об’єднаних збройних сил, здатних у перспективі замінити американські війська на континенті, повідомляє LRT із посиланням на єврокомісара з питань оборони.

За його словами, йдеться про формування постійних збройних сил чисельністю близько 100 тисяч військовослужбовців, що дозволить ефективніше реагувати на зовнішні загрози. Крім того, він запропонував створити Європейську раду безпеки, яка об’єднувала б ключові держави блоку та сприяла прискоренню ухвалення рішень у сфері оборони.

Ініціатива пролунала на тлі побоювань союзників по НАТО через заяви керівництва США про можливу зміну військової присутності на континенті. Аналітики відзначають, що ідеї щодо централізованої європейської армії обговорюються вже багато років, але до цього часу вони не отримували практичної підтримки через небажання держав втрачати контроль над власними збройними силами.

Єврокомісар наголосив, що Європі необхідно обговорювати найважливіші питання оборони та готуватися до потенційного зменшення зовнішньої підтримки. За його словами, створення власних сил та відповідних органів керування допоможе підвищити рівень безпеки і самостійності блоку.

