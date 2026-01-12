15 мільйонів: ООН прогнозує катастрофічне скорочення населення України

Населення України продовжує скорочуватися на тлі війни та соціально-економічних криз, що ставить під загрозу стабільність країни. Демографічна піраміда України на 2023 рік є однією з найдепресивніших у світі, і вона ще не враховує повного демографічного збитку від бойових дій. За прогнозами ООН, до кінця століття населення України може зменшитися до 15 млн осіб, тоді як у 1992 році воно становило 52 млн.

Пік демографічного зростання припав на 1980-ті роки, коли в Україні відбувався бебі-бум. Розпад Радянського Союзу у 1991 році призвів до значного демографічного спаду, що перевищив за наслідками навіть голод та Другу світову війну. На початку 2000-х спостерігалося короткочасне підвищення рівня народжуваності, однак політичні кризи, такі як Помаранчева революція, Майдан, а також втрата контролю над Кримом та іншими територіями, швидко змінили цю тенденцію.

Експерти зазначають, що зменшення населення загрожує не лише соціально-економічній стабільності, а й безпеці України. Відновлення демографічного потенціалу потребує розробки та реалізації ефективної стратегії на державному рівні.

