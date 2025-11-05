Зима, якої не чекали: синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму

Синоптики вважають, що зима 2025–2026 років буде відносно теплою та стабільною, без різких перепадів температури. Морози будуть нетривалими, а більшість днів — із помірною погодою та невеликою кількістю опадів.

За попередніми прогнозами, цьогорічна зима в Україні розпочнеться доволі м’яко. У перші дні грудня суттєвих морозів не очікується: вдень температура триматиметься біля нуля, іноді підніматиметься до +2°C, а вночі опускатиметься лише до –7 °C. На заході та півночі можливий перший сніг, тоді як у центрі й на півдні переважатимуть дощі.

У другій половині грудня, з 18-го числа і майже до кінця місяця, прогнозується хвиля опадів — переважно мокрого снігу. Сильних морозів не буде: вдень температура знижуватиметься до –3 °C, уночі — до –7 °C.

Січень 2026 року, за прогнозами, буде контрастним. Початок місяця — теплий, із відлигою до +4 °C, а з другої декади очікується коротке похолодання: вдень до –12 °C, а вночі — до –16 °C. Морози триматимуться недовго — у середині місяця температура знову підніметься до нуля, а вночі не опускатиметься нижче –10 °C.

Лютий стане найм’якшим місяцем зими. У більшості регіонів денна температура буде плюсовою, подекуди до +11 °C, а нічна — не нижче –4 °C. Опади переважно випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики попередили про різке зниження температури.