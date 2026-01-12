Погода 12 січня: морозно та майже без опадів

Сьогодні по всій країн утримається хмарна з проясненнями погода. У більшості західних та Вінницькій областях прогнозують невеликий сніг. На решті території країни буде без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер - західний, північно-західний швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Морозна погода пануватиме у всій країні. Так, у північній частині прогнозують -15…-10 градусів. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті -7…-2 градуси мороза. На решті території нічна температура становитиме -12 – -17, денна -12…-7 градусів, повідомили синоптики.

У Києві та області – хмарно з проясненнями. . Без опадів. Температура повітря -15…-13 градусів. Вітер - північно-західний швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

