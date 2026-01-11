NASA готує першу в історії медичну евакуацію з МКС

NASA ухвалило рішення достроково повернути на Землю екіпаж місії Crew-11 з Міжнародної космічної станції через медичну проблему в одного з астронавтів. Йдеться про першу в історії МКС медичну евакуацію, відколи станція безперервно приймає екіпажі з 2000 року, повідомляє Space.com.

За даними агентства, стан астронавта стабільний і він продовжує перебувати та працювати на борту орбітальної лабораторії. Водночас у NASA пояснюють, що на МКС немає достатніх можливостей для повноцінної діагностики та лікування цієї проблеми в умовах мікрогравітації.

Голова NASA Джаред Айзекман наголосив, що йдеться не про екстрений вихід з орбіти. За його словами, агентство та партнери завжди мають готові сценарії на випадок надзвичайних ситуацій, однак у цьому випадку рішення пов’язане з медичними обмеженнями на станції та завершальним етапом місії.

Місія Crew-11 стартувала до МКС 1 серпня 2025 року на кораблі SpaceX Crew Dragon Endeavour. До складу екіпажу входять астронавти NASA Зена Кардман і Майк Фінке, астронавтка Японського агентства аерокосмічних досліджень Кімія Юї та космонавт Роскосмосу Олег Платонов. Запланована шестимісячна експедиція вже наближалася до завершення, і, за словами Айзекмана, екіпаж виконав майже всі поставлені завдання.

У NASA також зазначають, що нинішній момент є зручним для повернення з огляду на сприятливі погодні умови та запланований старт наступної місії Crew-12 за кілька тижнів.

Про проблеми зі здоров’ям одного з членів екіпажу стало відомо напередодні, коли агентство оголосило про перенесення виходу у відкритий космос, який мали здійснити Кардман і Фінке. Головний лікар NASA Джеймс Полк підкреслив, що цей стан не пов’язаний ані з виходом у відкритий космос, ані з підготовкою до нього.

За його словами, це не травма і не операційна проблема, а медичний стан, зумовлений впливом мікрогравітації та обмеженими діагностичними можливостями на борту станції.

Відстикування корабля Crew Dragon від МКС планується на середу, 14 січня, не раніше 17:00 за місцевим часом. Точний момент залежатиме від готовності апарата, екіпажу, погодних умов і стану моря. Очікується, що астронавти приводняться біля узбережжя Каліфорнії близько 3:40 ранку 15 січня.

Конкретні час і місце приводнення NASA та SpaceX мають підтвердити безпосередньо перед відстикуванням.