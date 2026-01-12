У Нью-Йорку тисячі людей вийшли на протест проти політики Трампа

У Нью-Йорку відбулася масштабна акція протесту, що зібрала кілька тисяч учасників. Містяни висловили рішучу незгоду з курсом адміністрації Дональда Трампа, зосередивши увагу на питаннях прав людини та міграційної політики.

Основні вимоги протестувальників

Учасники акції виступили з жорсткою критикою Служби імміграційного та митного контролю США (ICE). Серед головних причин невдоволення:

Методи боротьби з нелегальною імміграцією: активісти вважають дії влади надмірно жорсткими та такими, що порушують права громад.

Зовнішня політика: протестувальники засудили дії Вашингтона щодо Венесуели.

Стиль управління: мітингарі розкритикували так звану «королівську політику» чинної влади, звинувачуючи адміністрацію у зловживанні повноваженнями.

Привід для загострення: інцидент у Міннеаполісі

Хвилю обурення підігріла трагедія, що сталася 8 січня. Під час рейду в Міннеаполісі агент ICE застрелив жінку. Ситуація набула значного розголосу після того, як очільник Білого дому публічно підтримав силовика. Трамп заявив, що агент «діяв у межах самооборони», що викликало обурення серед правозахисників та родичів загиблої.

Наразі ситуація в Нью-Йорку залишається напруженою, протести проходять під наглядом посилених нарядів поліції.