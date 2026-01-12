Рекордний трансфер: англійський клуб готовий викласти 180 млн євро за ключового гравця

Англійський футбольний клуб «Ліверпуль» розглядає можливість підписання півзахисника мадридського «Реала» Джуда Беллінгема. За інформацією ЗМІ, мерсисайдці готові запропонувати за лідера «вершкових» 180 мільйонів євро.

Як повідомляється, клуб вже провів попередні переговори з керівництвом «Реала». У «Ліверпулі» вважають, що команда потребує нового ключового гравця в центрі поля, здатного визначати стиль гри на довгі роки.

Однак первинна пропозиція англійців була відхилена. Президент «Реала» Флорентіно Перес і рада директорів клубу заявили, що не планують продавати Беллінгема. В іспанському клубі зазначають, що на сучасному ринку майже неможливо знайти футболіста, здатного повноцінно замінити англійського півзахисника. Перговори тривають.

Беллінгем приєднався до «Реала» влітку 2023 року. У поточному сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах, забив п’ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Як повідомляло раніше ForUa, легендарний ексфутболіст "Реала" хоче придбати рідний клуб.