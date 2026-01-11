﻿
Свiт

Попередження Ірану: Будь-яка атака США призведе до удару у відповідь

Попередження Ірану: Будь-яка атака США призведе до удару у відповідь

В неділю, 11 січня, Іран попередив президента США Дональда Трампа, що будь-яка атака Вашингтона призведе до того, що Тегеран завдасть удару у відповідь, передає Reuters.

Іран може вдарити по Ізраїлю та регіональних військових базах США як по “законних цілях”, повідомив спікер парламенту Мохаммад Багер Калібаф.

Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності через можливість втручання США на підтримку загальнонаціонального протестного руху в Ірані, заявили джерела Reuters.

Раніше ForUA повідомляв, що посадовці адміністрації Трампа обговорювали можливі сценарії завдання удару по Ірану. Серед варіантів, які розглядалися – масштабна повітряна операція проти кількох іранських військових об’єктів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАІранТрамп Дональдпротести в Ірані
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ
Надзвичайні події 11.01.2026 07:09:44
Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ
Читати
Юлія Тимошенко: Захист малих підприємців — справа принципу
Полiтика 10.01.2026 19:03:14
Юлія Тимошенко: Захист малих підприємців — справа принципу
Читати
10 січня відключення будуть у всіх регіонах, – "Укренерго"
Економіка 10.01.2026 00:02:16
10 січня відключення будуть у всіх регіонах, – "Укренерго"
Читати

Популярнi статтi