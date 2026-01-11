Попередження Ірану: Будь-яка атака США призведе до удару у відповідь

В неділю, 11 січня, Іран попередив президента США Дональда Трампа, що будь-яка атака Вашингтона призведе до того, що Тегеран завдасть удару у відповідь, передає Reuters.

Іран може вдарити по Ізраїлю та регіональних військових базах США як по “законних цілях”, повідомив спікер парламенту Мохаммад Багер Калібаф.

Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності через можливість втручання США на підтримку загальнонаціонального протестного руху в Ірані, заявили джерела Reuters.

Раніше ForUA повідомляв, що посадовці адміністрації Трампа обговорювали можливі сценарії завдання удару по Ірану. Серед варіантів, які розглядалися – масштабна повітряна операція проти кількох іранських військових об’єктів.