11 січня синоптики прогнозують в Україні сніг, дощ та до -20°

В Україні у неділю, 11 січня, на півдні, сході та в деяких центральних областях прогнозують сніг і дощ, на решті території без опадів, уночі температура опуститься до -20°, вдень буде до -14°, на півдні та сході - від 2° морозу до 3° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці

За прогнозом синоптиків, 11 січня на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей буде хмарно, сніг та дощ, у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

Температура на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень становитиме 5-10° морозу; у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території буде хмарно з проясненнями, без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг; на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці та Київській області прогнозують 11 січня хмарну з проясненнями погоду, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області становитиме вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у Києві буде вночі 16-18°, вдень 10-12° морозу.