Війна в Україні за тривалістю вже зрівнялася з участю СРСР у Другій світовій війні (1418 днів), проте замість обіцяної Москвою швидкої перемоги Росія опинилася у глибокій кризі. Як повідомляє The Wall Street Journal, 2026 рік обіцяє стати для Володимира Путіна ще важчим за попередній, а умови для початку реальних мирних переговорів починають формуватися не з волі Кремля, а через виснаження ресурсів.

Військове безсилля та «венесуельський сором»

Попри колосальні зусилля, за останній рік російська армія змогла захопити менше 1% території України. Такими темпами агресору знадобиться щонайменше рік лише для того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області — мету, яку Путін називає передумовою для миру.

Додатковим ударом по репутації Кремля стала блискавична операція США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Деморалізація: Політолог Аббас Галлямов зазначає, що успіх американців на прикладі ключового союзника Москви показав елітам РФ справжню неефективність російської «спецоперації».

Втрата впливу: Захоплення американцями нафтового танкера під конвоєм російського флоту підтвердило, що Москва не здатна захищати свої інтереси навіть за межами зони бойових дій.

Економіка на межі: ПДВ зростає, доходи падають

Внутрішня ситуація в Росії стрімко погіршується через надмірні військові витрати, які у 2025 році сягнули астрономічних 15,5 трильйонів рублів.

Нафтогазовий крах: Доходи від енергоносіїв у листопаді 2025 року впали на 34%. Податковий тиск: Щоб залатати дірки в бюджеті, влада підвищила ПДВ до 22%, що спричинило стрибок цін. Криза інвестицій: Рекордно високі відсоткові ставки фактично паралізували розвиток бізнесу.

Суспільство та еліти прагнуть миру

Згідно з опитуваннями «Левада-центру», підтримка війни серед росіян за рік обвалилася з 37% до 25%, тоді як кількість прихильників переговорів зросла до 67%.

Проте вирішальним чинником, за даними WSJ, стане не народне невдоволення, а позиція російських еліт. Мільярди заблокованих активів та перспектива посилення військової допомоги Україні (особливо в частині ППО та засобів боротьби з дронами) роблять продовження війни для оточення Путіна нестерпним. Саме тиск з боку втомлених олігархів та силовиків може стати тією єдиною умовою, яка змусить Путіна піти на переговори на умовах, прийнятних для України.

Дипломатичний фронт: Париж та Вашингтон

Поки Росія слабшає, Україна та Захід готують підґрунтя для завершення конфлікту. У Парижі вже обговорено можливість розміщення багатонаціональних сил для контролю за припиненням вогню, де провідну роль мають відіграти США. Окрім того, нещодавні консультації між представниками США та РФ у Франції свідчать про те, що Вашингтон уже почав тестувати готовність Кремля до капітуляції на основі ініціатив, узгоджених із Києвом.