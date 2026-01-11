На думку польських експертів, саме це слово найточніше передає події й настрої, які домінували в Польщі протягом року. До трійки фіналістів також увійшли “космос” і “вето”.

За словами мовознавця Єжи Бралчика, “дрон” перестав бути нейтральним технічним терміном і набув тривожного значення. Він зазначив, що це слово стало символом 2025 року, адже відображає ключові теми безпеки та міжнародної напруженості, передає Rmf24.

Паралельно проводилося онлайн-голосування серед інтернет-користувачів, у якому взяли участь майже 1 400 осіб. У цьому рейтингу перше місце посів “космос”, друге – “дрон”, а третє – “вето”. Організатором конкурсу традиційно виступив Варшавський університет.

Вибір слова року збігся з подіями, що привернули особливу увагу польського суспільства. Зокрема, у вересні Польща вперше зафіксувала та збила російські безпілотники, які порушили її повітряний простір під час масованої атаки Росії на Україну. Тоді тимчасово зупиняли роботу аеропортів, а влада назвала інцидент актом агресії.

У Польщі визначення слова року проводять уже близько 15 років. Проєкт має на меті показати, які теми й події були найважливішими для суспільства. Окремо своє рішення ухвалюють мовознавці та журналісти, а також інтернет-користувачі.

Цьогоріч до короткого списку потрапили 21 слово, які найчастіше з’являлися в польських медіа у 2025 році. Серед них – “перемир’я”, “суд”, “космонавт”, “голоси”, “диверсія” та “житло”.