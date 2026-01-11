"Щасливий Трамп": На лацкані піджака лідера США помітили значок із його карикатурним зображенням

Президент США Дональд Трамп з’явився на публічному заході в Білому домі з незвичним аксесуаром – значком на лацкані піджака із зображенням самого себе, виконаним у карикатурному стилі.

Трамп прикріпив мініатюрну фігурку під традиційний значок із прапором США, який президенти носять після терактів 11 вересня 2001 року. На новому значку президент зображений із непропорційно великою головою та відкритим ротом, повідомляє АР.

Про аксесуар президента запитали журналісти під час заходу в Білого дому за участі керівників нафтових компаній, де обговорювали майбутню роль США в енергетичному секторі Венесуели.

“Хтось подарував мені це. Ви знаєте, що це таке? Це називається “Щасливий Трамп”, – відповів Трамп.

Він не уточнив, хто саме подарував йому значок. Розповідаючи про нього, президент пожартував щодо власного характеру.

“З огляду на те, що я ніколи не буваю щасливим, ніколи не буваю задоволеним”, – сказав Трамп, відтягуючи лацкан піджака й дивлячись на значок, а потім знову звернувся до журналістів із усмішкою. – “Я ніколи не буду задоволеним, доки ми не зробимо Америку знову великою. Але ми вже досить близько, скажу вам. Це називається “Щасливий Трамп”.