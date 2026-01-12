Кінець «осі зла»: як революція в Ірані зупинить постачання зброї до РФ

Світ опинився на порозі однієї з найважливіших подій десятиліття. Видання Bloomberg повідомляє, що масові протести та ймовірний державний переворот в Ірані можуть призвести до падіння режиму аятоли Алі Хаменеї. Це не лише змінить карту Близького Сходу, а й стане катастрофічним ударом для Кремля.
Країна у вогні: масштаби протестів
Демонстрації, що розпочалися два тижні тому через економічний крах та валютну кризу, охопили понад 90 міст країни. За даними правозахисників, ситуація критична:
-
Понад 500 загиблих та 10 000 заарештованих за останні 14 днів.
-
Сотні тисяч людей виходять на вулиці, ігноруючи репресії та відключення інтернету.
-
Іноземні авіакомпанії масово скасовують рейси до Тегерана.
Колишній старший аналітик ЦРУ Вільям Ашер називає це «найважливішим моментом в Ірані з 1979 року». За його словами, у режиму майже не залишилося інструментів для відновлення контролю.
Удар по союзу з Росією
Повалення Ісламської Республіки може остаточно ізолювати Володимира Путіна. Після увʼязнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та падіння режиму Башара Асада в Сирії, втрата Тегерана означатиме для Москви зникнення останнього ключового союзника в регіоні. Це зруйнує логістичні та військові ланцюжки, які роками вибудовувалися між країнами-ізгоями.
Позиція США та Трампа
Президент США Дональд Трамп вже висловив підтримку протестувальникам. На тлі успішної операції проти Мадуро, лідер США заявив, що уважно стежить за ситуацією і розглядає «кілька дуже сильних варіантів», включаючи військові удари по іранських обʼєктах. Крім того, Трамп обговорює з Ілоном Маском можливість розгортання Starlink над Іраном для відновлення звʼязку для опозиції.
Економічні наслідки та нафтовий ринок
Світові ринки вже відреагували на нестабільність:
-
Ціна на нафту марки Brent підскочила на 5%, перевищивши 63 долари за барель.
-
Інвестори побоюються перебоїв у постачанні від четвертого за величиною виробника ОПЕК.
-
Син колишнього шаха Реза Пехлеві закликав нафтовиків до загального страйку, що може стати «похоронним дзвоном» для нинішньої економічної системи Ірану.
Що далі?
Аналітики Bloomberg Economics розглядають кілька сценаріїв: від повного краху системи до військового перевороту з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Проте всі погоджуються в одному — Іран вже не буде колишнім, а наслідки цих подій змінять світову енергетику та геополітику на роки вперед.
Як революція в Ірані зупинить постачання зброї до РФ
Якщо режим аятол впаде або зануриться у внутрішній хаос, Росія втратить свого найбільш критичного військового партнера. Це створить величезну прогалину в російському ВПК, яку Кремлю практично нічим буде заповнити.
1. Припинення постачання дронів-камікадзе
Іран є ключовим постачальником технологій та комплектуючих для БпЛА типу Shahed.
-
Зупинка експорту: У разі зміни влади або громадянської війни постачання готових дронів припиниться миттєво.
-
Удар по виробництву в Єлабузі: Російський завод у Татарстані критично залежить від іранських фахівців, двигунів та специфічних композитних матеріалів. Без підтримки Тегерана темпи виробництва впадуть у рази.
2. Ракетний голод
Останніми роками Іран став головним кандидатом на постачання балістичних ракет малої дальності (на кшталт Fath-360).
-
Повалення режиму означає повне скасування цих контрактів.
-
Росія буде змушена покладатися виключно на власні «Іскандери» та дорогі корейські ракети KN-23, що значно знизить інтенсивність ударів по українському тилу.
3. Руйнація логістичного коридору «Північ — Південь»
Іран є транзитним хабом для російського паралельного імпорту.
-
Через Каспійське море до РФ йде не лише зброя, а й мікроелектроніка та верстати, які постачаються в обхід санкцій.
-
Хаос в іранських портах (Бендер-Аббас, Ензелі) заблокує ці шляхи, посилюючи дефіцит критичних компонентів для російських танків та літаків.
4. Військовий дефіцит самого Ірану
У разі революції або перевороту КВІР (Корпус вартових ісламської революції) зосередить усі наявні ресурси, включно з боєприпасами та технікою, для внутрішнього виживання.
«Будь-яка балістична ракета чи дрон, які раніше могли поїхати до Москви, тепер будуть потрібні режиму для боротьби з власним народом або для стримування Ізраїлю», — зазначають експерти Bloomberg.
5. Політична ізоляція та психологічний ефект
Втрата Ірану після Мадуро та Асада залишить Путіна у фактичній самоті на міжнародній арені (за винятком КНДР). Це продемонструє російським елітам, що авторитарні режими є крихкими, і «стабільність», яку обіцяє Кремль, може зруйнуватися за лічені тижні.
Висновок для України: Падіння режиму в Тегерані — це автоматичне роззброєння російської армії на рівні стратегічних безпілотників та балістики.Автор: Галина Роюк