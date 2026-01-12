Кінець «осі зла»: як революція в Ірані зупинить постачання зброї до РФ

Світ опинився на порозі однієї з найважливіших подій десятиліття. Видання Bloomberg повідомляє, що масові протести та ймовірний державний переворот в Ірані можуть призвести до падіння режиму аятоли Алі Хаменеї. Це не лише змінить карту Близького Сходу, а й стане катастрофічним ударом для Кремля.

Країна у вогні: масштаби протестів

Демонстрації, що розпочалися два тижні тому через економічний крах та валютну кризу, охопили понад 90 міст країни. За даними правозахисників, ситуація критична:

Понад 500 загиблих та 10 000 заарештованих за останні 14 днів.

Сотні тисяч людей виходять на вулиці, ігноруючи репресії та відключення інтернету.

Іноземні авіакомпанії масово скасовують рейси до Тегерана.

Колишній старший аналітик ЦРУ Вільям Ашер називає це «найважливішим моментом в Ірані з 1979 року». За його словами, у режиму майже не залишилося інструментів для відновлення контролю.

Удар по союзу з Росією

Повалення Ісламської Республіки може остаточно ізолювати Володимира Путіна. Після увʼязнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та падіння режиму Башара Асада в Сирії, втрата Тегерана означатиме для Москви зникнення останнього ключового союзника в регіоні. Це зруйнує логістичні та військові ланцюжки, які роками вибудовувалися між країнами-ізгоями.

Позиція США та Трампа

Президент США Дональд Трамп вже висловив підтримку протестувальникам. На тлі успішної операції проти Мадуро, лідер США заявив, що уважно стежить за ситуацією і розглядає «кілька дуже сильних варіантів», включаючи військові удари по іранських обʼєктах. Крім того, Трамп обговорює з Ілоном Маском можливість розгортання Starlink над Іраном для відновлення звʼязку для опозиції.

Економічні наслідки та нафтовий ринок

Світові ринки вже відреагували на нестабільність:

Ціна на нафту марки Brent підскочила на 5% , перевищивши 63 долари за барель.

Інвестори побоюються перебоїв у постачанні від четвертого за величиною виробника ОПЕК.

Син колишнього шаха Реза Пехлеві закликав нафтовиків до загального страйку, що може стати «похоронним дзвоном» для нинішньої економічної системи Ірану.

Що далі?

Аналітики Bloomberg Economics розглядають кілька сценаріїв: від повного краху системи до військового перевороту з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Проте всі погоджуються в одному — Іран вже не буде колишнім, а наслідки цих подій змінять світову енергетику та геополітику на роки вперед.

Як революція в Ірані зупинить постачання зброї до РФ

Якщо режим аятол впаде або зануриться у внутрішній хаос, Росія втратить свого найбільш критичного військового партнера. Це створить величезну прогалину в російському ВПК, яку Кремлю практично нічим буде заповнити.

1. Припинення постачання дронів-камікадзе

Іран є ключовим постачальником технологій та комплектуючих для БпЛА типу Shahed.

Зупинка експорту: У разі зміни влади або громадянської війни постачання готових дронів припиниться миттєво.

Удар по виробництву в Єлабузі: Російський завод у Татарстані критично залежить від іранських фахівців, двигунів та специфічних композитних матеріалів. Без підтримки Тегерана темпи виробництва впадуть у рази.

2. Ракетний голод

Останніми роками Іран став головним кандидатом на постачання балістичних ракет малої дальності (на кшталт Fath-360).

Повалення режиму означає повне скасування цих контрактів.

Росія буде змушена покладатися виключно на власні «Іскандери» та дорогі корейські ракети KN-23, що значно знизить інтенсивність ударів по українському тилу.

3. Руйнація логістичного коридору «Північ — Південь»

Іран є транзитним хабом для російського паралельного імпорту.

Через Каспійське море до РФ йде не лише зброя, а й мікроелектроніка та верстати, які постачаються в обхід санкцій.

Хаос в іранських портах (Бендер-Аббас, Ензелі) заблокує ці шляхи, посилюючи дефіцит критичних компонентів для російських танків та літаків.

4. Військовий дефіцит самого Ірану

У разі революції або перевороту КВІР (Корпус вартових ісламської революції) зосередить усі наявні ресурси, включно з боєприпасами та технікою, для внутрішнього виживання.

«Будь-яка балістична ракета чи дрон, які раніше могли поїхати до Москви, тепер будуть потрібні режиму для боротьби з власним народом або для стримування Ізраїлю», — зазначають експерти Bloomberg.

5. Політична ізоляція та психологічний ефект

Втрата Ірану після Мадуро та Асада залишить Путіна у фактичній самоті на міжнародній арені (за винятком КНДР). Це продемонструє російським елітам, що авторитарні режими є крихкими, і «стабільність», яку обіцяє Кремль, може зруйнуватися за лічені тижні.

Висновок для України: Падіння режиму в Тегерані — це автоматичне роззброєння російської армії на рівні стратегічних безпілотників та балістики.