Примус до миру: США тиснуть на Кремль новими фінансовими обмеженнями

Президент США Дональд Трамп запроваджує нові санкції проти Росії, які мають змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на посла США в НАТО Метью Вітакера. «Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися», — наголосив посол.

Минулого тижня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл». Це перший великий пакет фінансових обмежень проти Росії з моменту вступу Дональда Трампа на посаду. «Це, можливо, стане тим, що спонукає президента Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, або принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення», — додав Вітакер.

Посол також підкреслив, що санкції — лише один із інструментів у стратегії Трампа. «У президента всі карти в руках, це лише одна з них. Є ще багато інших», — зазначив він.

Нові санкції проти Росії, зокрема нафтових компаній, покликані підсилити економічний тиск і змусити Кремль серйозно розглядати мирне врегулювання конфлікту в Україні.

