Братислава та Будапешт виступають проти використання заморожених активів РФ для фінансування оборонних потреб України

Лідери Словаччини та Угорщини не підтримають пропозицію Єврокомісії про надання Україні репараційної позики коштом заморожених російських активів, якщо ці гроші хочуть спрямувати на потреби в обороні. Про це вони повідомили на своїх сторінках в соцмережах.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що направив офіційного листа главі Європейської ради Антоніу Кошті, у якому попередив, що блокуватиме будь-які рішення ЄС про фінансування військової підтримки України у 2026-2027 роках.

Він висловив думку, що російська війна проти України нібито не має військового рішення, тож стратегія ЄС щодо допомоги Києву є неправильною та неефективною.

Фіцо наголосив, що не голосуватиме за виділення коштів на війну через нібито власну мирну політику.

Крім того словацький лідер похвалив мирний план США, заявивши, що використання російських активів на потреби оборони України нібито може завадити американським планам повоєнного відновлення української держави.

Водночас Фіцо розкритикував Україну та згадав корупційні скандали та припинення транзиту газу.

Він додав, що ситуація з газом завдала його країні збитків, так підкреслив, що його уряд “залишається відповідальним партнером” у гуманітарних питаннях.

За підрахунками Роберта Фіцо, Словаччина прийняла близько 200 тисяч українських біженців і працює над новими інфраструктурними проєктами.

Він підтвердив підтримку його країною вступу України до ЄС, однак зауважив, що серед держав-членів зростає скепсис щодо швидкого просування Києва на цьому шляху.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність оскаржити рішення ЄС скасувати принцип одностайності щодо заморозки активів РФ та назвав це так званим перетинанням Рубікону.

– Верховенство права в Європейському Союзі добігає кінця, і європейські лідери ставлять себе вище за правила. Замість того, щоб забезпечувати дотримання договорів ЄС, Європейська Комісія систематично ґвалтує європейське право, – заявив Орбан.

Він додав, що, на його думку, Єврокомісія таким чином продовжує війну в Україні, яку нібито неможливо виграти.

Також Віктор Орбан гучно назвав цю ситуацію встановленням “брюссельської диктатури”.

Раніше посли Євроcоюзу ухвалили рішення про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки російських активів.