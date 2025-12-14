Зеленський у Німеччині: Україні потрібні юридично зобов’язуючі гарантії

У неділю, 14 грудня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

За словами українського лідера, сьогодні планується зустріч з американською переговорною командою, повідомляє Радіо Свобода.

«Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини», – зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами пояснив, чи розглядає Україна у Берліні можливості досягнення практичного рішення, яке може змінити ситуації на землі.

«Саміт у Берліні важливий, ми зустрічаємось з американцями й з європейцями. Цей формат для нас важливий, ми багато всього зробили для цього. Безумовно, це може змінити безпекову ситуацію на землі, бо ми розглядаємо план з 20 пунктів, у кінці якого йдеться про припинення вогню. Ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу. На жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Якщо говорити про повагу до міжнародного права, то росіяни мали б бути засуджені ще з самого початку, понад 10 років тому, після вторгнення в Україну. Цього не відбулось, було все тільки на словах...», – каже він.

Очільник держави акцентував, що Україна прагне неповторення війни, тому юридично-зобов’язуючі гарантії обов’язкові.

«Не Будапештський меморандум. Ми такі консультації з США і проводимо. Ми розуміємо, як США мають реагувати у випадку повторної агресії РФ, і це має бути підтримано Конгресом», – звернув увагу він.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.