Сполучені Штати запропонували варіант «компромісу», за яким російські війська нібито не заходили б на частину сходу України, натомість Збройні сили України мали б залишити ці території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами у неділю.

За словами керівника держави, така пропозиція не є справедливою та викликає серйозні запитання, зокрема щодо контролю над економічною зоною, з якої пропонується вивести українські війська.

Зеленський наголосив, що якщо йдеться про створення певної буферної зони вздовж лінії зіткнення, де мали б працювати виключно поліцейські чи міжнародні місії, то логіка має бути симетричною.

Президент підкреслив, що у разі відведення українських військ на 5–10 кілометрів постає очевидне питання: чому російські війська не повинні відходити на аналогічну відстань углиб тимчасово окупованих територій. За його словами, відповіді на це питання наразі немає, а сама тема є вкрай чутливою та небезпечною.

Подібні «компромісні» ідеї з боку США з’являються на тлі активної ролі неформальних переговорників Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Обидва не мають професійного дипломатичного досвіду, ніколи не працювали з питаннями безпеки у Східній Європі та війнами такого масштабу, однак фактично отримали вплив на формування зовнішньополітичних ініціатив американської адміністрації.

Серед експертного середовища дедалі частіше лунають застереження, що Віткофф і Кушнер транслюють підходи, які повторюють російські наративи: тиск на жертву агресії замість агресора, вимоги територіальних поступок Україні та ігнорування питання відповідальности Росії за війну. Їхні пропозиції зводяться до «заморожування» конфлікту за рахунок українських інтересів, що фактично легалізує окупацію та підриває міжнародне право.