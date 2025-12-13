Енергетика Одещини зазнала масштабної атаки

Цієї ночі відбулася наймасовіша атака РФ на енергетику Одеси. Близько 10 підстанцій виведено з ладу, повідомляють місцеві ЗМІ. Кількість постраждалих через російський масований удар по критичній та цивільній інфраструктурі Одещини зросла до чотирьох людей.

За даними віцепрем’єра з відновлення України, Олексія Кулеби, армія РФ застосувала «Шахеди» та балістичні ракети по території двох портів - Одеського та Чорноморського.

Інші наслідки нічної атаки по Україні:

▪️У Дніпрі влучання в нежитлову будівлю.

По Дніпру після опівночі вдарили безпілотниками. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується. Є знищена та пошкоджена автівки. Минулося без жертв.

На Нікопольщині двоє поранених. Це чоловіки 43 та 67 років. В останнього множинні уламкові поранення та термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Обидва залишаються у медзакладі.

По району цілили з артилерії та FPV-дронами. Понівечені дві машини, одна з яких горіла. Зачепили й лінію електропередач. Загалом обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

▪️У Миколаєві росіяни влучили в об'єкт промислової інфраструктури. У місті є перебої з електропостачанням. Також у місті зафіксовано удар по приватному сектору.

▪️Частково знеструмлені Херсон і Херсонська область.

Російські війська упродовж доби обстріляли 34 населені пункти Херсонської області. Для атак застосовували авіацію, артилерію та дрони, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок російських обстрілів отримали поранення семеро жителів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, заклад громадського харчування та автомобілі.

У Херсонській громаді росіяни били по об'єктах критичної інфраструктури. Обстріляли Херсон, Антонівку, Придніпровське, Зеленівку, Садове, Молодіжне. Поранили четверо людей, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько.