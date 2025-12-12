Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 16 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

За даними Міноборони Німеччини, засідання контактної групи з питань оборони України під головуванням Німеччини та Британії проходитиме віртуально.

Зазначається, що журналісти матимуть змогу переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.

Нагадаємо, що міністр оборони України Денис Шмигаль казав, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 3 грудня.

Попереднє 31-е засідання контактної групи відбулось 15 жовтня. На початку вересня у Лондоні пройшов 30-й "Рамштайн".

ForUA нагадує, 16 жовтня стала відома сума внесків, які зробили або задекларували партнери України під час 31-го засідання у форматі "Рамштайн". Так, в рамках ініціативи PURL Україна отримає не менше $422 млн від більше половини країн-членів НАТО.

На закупівлю зброї з української промисловості союзники виділили $715 млн.