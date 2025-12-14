Російські удари пошкодили систему водопостачання Херсона

Російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсона. Унаслідок атаки пошкоджено систему централізованого водопостачання, що спричинило перебої з подачею води, зокрема й за встановленим графіком. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

У пресслужбі МВА зазначили, що міська влада, енергетики та фахівці водоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу водопостачання. Паралельно тривають відновлювальні роботи на електромережах.

Станом на 14:00 в міській адміністрації повідомили про поступову стабілізацію ситуації з електро- та водопостачанням. За прогнозами фахівців, тиск у водомережі має вийти на робочий рівень протягом кількох годин.

У МВА закликали мешканців міста ощадливо користуватися електроенергією та водою, щоб уникнути додаткових навантажень на пошкоджену інфраструктуру.

У ніч проти 13 грудня російська армія здійснила масовану атаку на об’єкти енергетики по всій Україні. У Херсоні та частині області внаслідок обстрілів тимчасово зникло електропостачання.

Раніше, 4 грудня, через російські удари у Херсоні було зупинено роботу Херсонської ТЕЦ. Без теплопостачання залишилися понад 40,5 тисячі абонентів. В обласній військовій адміністрації заявили, що наразі неможливо спрогнозувати строки відновлення роботи теплоелектроцентралі, а мешканців міста забезпечуватимуть альтернативними джерелами обігріву.