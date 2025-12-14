Очільник Руху опору звернувся до колаборантів: ніхто не любить зрадників

Будь-яка співпраця громадян України з окупаційною владою на тимчасово непідконтрольних територіях матиме свої наслідки. З таким попередженням до колаборантів на ТОТ звернувся очільник Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. При цьому він підкреслив, що українське підпілля не отримує завдань з фізичної ліквідації колаборантів.

“Боротьба проти колабораціонізму — одне з фундаментальних завдань Руху опору. Проте ми не ставимо завдань громадянам України вбивати інших українців, навіть якщо вони є колаборантами. Ми знаходимо інші способи, щоби ці зрадники припинили працювати на ворога. Старих добрих шантажу й залякування ніхто не скасовував”, - сказав очільник Руху опору ССО в інтерв’ю ZN.UA.

“Усім колаборантам я хочу передати таке: розплата вас наздожене. Ніхто не любить зрадників — ні свої, ні чужі. Тому будь-яка співпраця з окупантами матиме наслідки”, - додав співзрозмовник видання. Його ім’я не розкривається з міркувань безпеки.

Метою Руху опору є звільнення всіх окупованих територій України від загарбників. Координацією роботи підпілля займаються Сили спеціальних операцій ЗСУ. Переважна більшість діяльності Руху опору є таємною та не розголошується публічно, однак ефективність підтверджена на рівні військового командування.