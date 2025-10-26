﻿
Полiтика

У Білому домі підготували нові антиросійські санкції, але не поспішають їх вводити

Білий дім підготував нові санкції проти Кремля, які можуть бути запроваджені, якщо Владімір Путін продовжить затягувати завершення війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Нові обмежувальні заходи зачеплять ключові сектори російської економіки, зокрема банківський сектор РФ та інфраструктуру, яку використовують для виведення нафти на ринок.

Офіційний Київ минулого тижня також запропонував США повністю відключити російські банки від доларової системи, але невідомо, наскільки серйозно у Білому домі поставилися до цієї пропозиції.

Однак перед тим, як вдатися до санкцій, сказало одне з джерел, США розраховують, що свій крок зроблять європейські партнери і запровадять нові обмежувальні заходи проти РФ.

США заявили європейським партнерам, що підтримують використання Євросоюзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України. Одночасно в адміністрації Трампа почали обговорювати, як використати російські активи, які перебувають у США, для підтримки української армії.

За словами співрозмовника Reuters, Дональд Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію кремлівського режиму на санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу".

Дональд Трамп і Владімір Путін мали зустрітися у найближчі тижні в Будапешті. 22 жовтня Дональд Трамп заявив, що не планує зустрічатися з путіним у Будапешті. Він уточнив, що на запланованому саміті не вдасться "досягти потрібної мети".

Того ж дня США запровадили санкції проти росії, зокрема проти нафтокомпаній "Лукойл" і "Роснефть". Це перші санкції щодо Росії після того, як Трамп повернувся на пост президента США.

Після запровадження санкцій чотири китайські державні нафтові компанії (КНР - один із найбільших імпортерів російської нафти) призупинили закупівлі з Росії.

 Автор: Богдан Моримух

