Енергетика

Енергія не доходить до центру і сходу країни: Міненерго пояснило причини

У Міністерстві енергетики пояснили різницю в ситуації з електропостачанням між українськими регіонами. У відомстві наголосили, що причина не в несправедливому розподілі, а у фізичних обмеженнях після масштабних російських ударів по енергосистемі.

У Міненерго зазначають, що найбільше постраждала генерація у прифронтових та прикордонних з РФ областях, а також високовольтні лінії, які сполучають регіони.

«Багатьом здається, що енергосистема – це єдиний казан, з якого рівномірно роздають світло. Але реальність значно складніша», – пояснили у міністерстві.

Нині основні виробничі потужності зосереджені на заході країни: тут працюють атомні електростанції і сюди заходить імпорт з ЄС. Тому західні області здатні виробляти більше електроенергії, ніж споживають. Натомість центр, південь та схід залишаються енергодефіцитними через постійні удари Росії по ключових елементах інфраструктури.

Передача струму із заходу до Києва чи Харкова можлива лише через високовольтні лінії та автотрансформатори, по яких російські війська б’ють системно. Через пошкоджені «магістралі» електроенергія часто залишається в регіонах виробництва, тоді як інші області стикаються з гострим дефіцитом.

У відомстві також наголошують, що ситуацію погіршують локальні обстріли у прифронтових районах, які спричиняють аварії та перевантаження мереж. Тому різниця у тривалості відключень, кажуть у Міненерго, є не проявом чиєїсь волі, а наслідком об’єктивних технічних обмежень.

Фото Богдана Коверзнєва

 Автор: Богдан Моримух

