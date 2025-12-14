﻿
Люди, які проявляли антиукраїнську позицію, останнім часом дуже активні, - Рудницька

Співачка, телеведуча і засновниця легендарної програми Територія А Анжеліка Рудницька в інтерв'ю на каналі Балючі теми пояснила, чому негативно ставиться до Наталії Могилевської та Віталія Козловського.

Артистка зазначила, що Козловський і Могилевська проявляли антиукраїнську позицію, і не попросили вибачення за це публічно. Рудницька згадала концерт Козловського у Москві (2018) і його фото з Нелею Штепою, яка зрадила Україну (засуджена за сепаратизм), а також те, що Могилевська на виборах 2004 року підтримувала Януковича.

«Я з ними не говорю, і не вітаюся. Вони не просили пробачення в України. Вони повинні це вербалізувати. Вони думають, що якщо вони залишилися в Україні, то їм все вибачили. Люди, які проявляли антиукраїнську позицію, вони останнім часом дуже активні. І вони дуже кучкуються. І це мене насторожує, бо я бачила, як це відбувалося на сході України. Там кучкувалися меншого рівня відомі люди й не тільки з шоубізнесу чи культури, але такі процеси відбувалися. І після цього, коли вони остаточно випрямили спини, почалась повномасштабна війна. Тому, це погані знаки для мене. Це наштовхує мене на погані роздуми та висновки. Чому я повинна повірити, що вони змінилися, а не просто намагаються в нових умовах комфортно жити, наскільки це зараз можливо в Україні. Тому, так, мене це насторожує, тому що це дуже віддзеркалює початок війни. Дуже. Я про 2014 рік. А всі українські митці, які ніколи не міняли позицію, зараз реально виснажені», — прокоментувала Анжеліка Рудницька.

 Автор: Богдан Моримух

