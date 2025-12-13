Росіяни й надалі хочуть знищити нашу державу, - Зеленський

Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в громадах, які постраждали після нічної російської атаки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині. Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині. Всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог. Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія.

"Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати", - підкреслив президент.