В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури

В Одесі частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила Одеська міська рада.

За інформацією мерії, протягом минулої доби енергетики змогли заживити частину ключових об’єктів міста. Відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі з урахуванням безпекової ситуації, аби якнайшвидше повернути тепло та водопостачання в оселі мешканців.

У міськраді зазначили, що в Одесі працюють пункти незламності, організовано підвезення води, а продовольче забезпечення залишається стабільним. Магазини та хлібозаводи функціонують у штатному режимі, дефіциту продуктів і питної води немає.

Ситуація з пальним також контрольована: автозаправні станції забезпечені паливом, підвезення здійснюється без перебоїв. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати доступні для користування.

Про ліквідацію наслідків російської атаки повідомив і начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, фахівці змогли знайти технічне рішення для відновлення електропостачання близько 40 тисяч абонентів. Пункти незламности та бювети з питною водою продовжили роботу до 22:00.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив, що саме Одеса зазнала найбільших ушкоджень. За його словами, в області розгорнуто 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово. Лише зранку ними скористалися близько 4 тисяч людей.

У ніч проти 13 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Одеській області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури, виникли пожежі та перебої з електропостачанням у низці районів. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів.