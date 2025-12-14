Генштаб ЗСУ повідомив про удари по нафтопереробних і військових об’єктах РФ

Сили оборони України вразили Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку російських об’єктів на території окупованої України, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, РФ)», – зазначили у Генштабі.

Крім того, за даними українського командування, було уражено нафтобазу «Урюпінська» у Волгоградській області РФ – на об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

«Завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2», два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир», – уточнили у Генштабі.

Також за даними Генштабу, на окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та російська лабораторія безпілотних комплексів.

«Окрім того, на ТОТ українського Криму, наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е», – повідомили в українському командуванні.

Раніше російські медіа повідомляли, що у ніч проти 14 грудня безпілотники атакували низку нафтових об’єктів у різних регіонах РФ. Інформацію підтвердили і місцеві губернатори.