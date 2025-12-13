﻿
Удари ворога знеструмили Одеську, Миколаївську та Херсонську області

Через наслідки масштабної російської атаки на енергосистему в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях нині не діють графіки погодинних відключень світла.

За офіційними даними НЕК “Укренерго” інформація підтверджується у їхніх повідомленнях щодо ситуації в енергосистемі.

“Через значну кількість знеструмлених споживачів унаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють. Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у решті регіонів України наразі застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення”, – повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

Через масовану атаку повністю знеструмлено правобережжя Херсонщини. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація.

Станом на 9:30 13 грудня попит на електроенергію становив на 5,8% більше за рівень попередньої суботи – 6 грудня. Причиною цього називають зменшення обсягів відключень світла у більшості областей України.

У регіонах, де діють графіки погодинних відключень, закликають раціонально споживати електроенергію: обмежте використання потужних електроприладів та за можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Як повідомлялося, в ніч проти 13 грудня російські атаки вдарили по системах розподілу електроенергії в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях, зафіксовано знеструмлення у шести регіонах.

