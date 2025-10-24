Зустріч Трампа і Путіна не скасована остаточно — деталі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на брифінгу у четвер, що скасована зустріч між лідерами США та Росії може відбутися у майбутньому. За словами Левітт, зустріч Трампа і Путіна «не є повністю виключеною». Водночас у Білому домі наголосили, що головна умова проведення зустрічі — це реальні позитивні результати, а не лише розмови. «Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня вона може знову відбутися. Але ми хочемо переконатися, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати і що президент ефективно використає свій час на неї», — сказала Левітт.

Речниця додала, що розмова глави російського МЗС Сергєя Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо не була єдиною причиною, через яку Трамп вирішив скасувати зустріч. «Президент хоче бачити дії, а не тільки розмови. Він надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході та прагне закінчення війни. Він говорить про це вже дев’ять місяців і все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін», — підсумувала Левітт.

Раніше ForUa повідомляло, чому Трамп скасував зустріч з Путіним і що буде далі.