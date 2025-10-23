Нокаут для Кремля чи передишка: чому Трамп скасував зустріч з Путіним і що буде далі

Зустріч очільників Білого дому та Кремля в угорській столиці не відбудеться – в ніч на четвер, 23 жовтня президент США Дональд Трамп скасував рандеву у відповідному форматі. Чому це сталося і чи виграє від цього Україна – далі в матеріалі ForUA.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, яку сам анонсував минулого тижня. Він оголосив про це практично одночасно з оголошенням американським мінфіном санкцій проти найбільших російських нафтових компаній, «Роснефти» та «Лукойлу». Причина - відсутність у Москви, на думку господаря Овального кабінету, справжнього прагнення припинення вогню в Україні. «Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені здалося, що це буде неправильно, що ми не зможемо досягти того, що нам потрібно, тому я її скасував», - сказав старий-новий господар Білого дому під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. Водночас Трамп припустив, що його чергова зустріч із Путіним може відбутися «в майбутньому», але не конкретизував термінів. Попутно американський лідер констатував, що його спілкування з кремлівським диктатором залишається безрезультатним: «Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, ми добре розмовляємо, але потім нічого не відбувається».



Напередодні Трамп не заявив прямо, що саміт у Будапешті не відбудеться, але натякнув на це, пославшись на сумніви щодо його підсумків. «Я не хочу, щоб зустріч була марною. Я не хочу марнувати час», — сказав він, пояснивши, що вона відкладається на невизначений час. Анонсуючи минулого тижня цю несподівану зустріч, очільник Білого дому говорив, що розраховує в особистому спілкуванні вмовити Путіна припинити бойові дії, зафіксувавши поточні лінії фронту. Між тим попередня зустріч президентів США та Росії в серпні не призвела до будь-яких значних результатів в кейсі мирного врегулювання.

Сказати, що скасування зустрічі стало дощем серед ясного неба, неможна. Ознакою проблем з підготовкою будапештського саміту стало скасування зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка мала передувати американсько-російському президентському рандеву. Рубіо та Лавров обмежилися телефонною розмовою – фактично пустою за предметними підсумками.

Як пояснило джерело телеканалу CNN перенесення зустрічі Рубіо та Лаврова, у них виявилися різні очікування щодо припинення війни в Україні. «Думаю, росіяни хотіли надто багато, і за підсумками телефонної розмови для американців стало очевидно, що у Будапешті угоди для Трампа не буде», - цитувало своєю чергою неназваного американського посадовця агентство Reuters. При цьому країна-агресорка вустами заступника глави росМЗС Рябкова і речника Кремля Пєскова, наполягала, що підготовка до зустрічі по лінії Трамп-Путін кипить повним ходом.

Нагадаємо, про швидку, «у найближчі два тижні» особисту зустріч у Будапешті Трамп оголосив минулого тижня, за підсумками чергової тривалої телефонної розмови з правителем Росії. Це був перший діалог очільників Білого дому та Кремля після саміту на Алясці. Власне, саме після цієї розмови з Путіним Трамп відмовився від ідеї надати Україні далекобійні ракети «Томагавк».

Більш того, як стверджували джерела Washington Post, Financial Times і Reuters, доброзичливий насамперед настрій Трампа щодо України змінився роздратуванням. Нещодавня розмова Трампа та Зеленського пройшла погано, на підвищених тонах, розповідали співрозмовники цих видань, а президент США фактично цитував Путіна у розмові з Зеленським, вимагаючи поступитися Росії усією територією Донбасу, зокрема й не окупованими РФ територіями.

Публічно Трамп заперечував це, закликавши Москву та Київ «зупинитися там, де є». Зеленський назвав цю ідею позитивною і повторив, що на нові територіальні поступки Москві Україна не піде за жодних умов. При цьому, говорячи про відміну зустрічі в Будапешті, Трамп сказав, що у нього «завжди було відчуття, що Путін хоче всю Україну», але США, за його словами, не дозволять Москві це здійснити.

Слід зауважити, що заяву про відміну зустрічі з Путіним Трамп зробив практично одночасно з оголошенням Мінфіну США масштабних санкцій проти російських нафтових компаній - «Роснефти» та «Лукойлу», а також їх численних дочірніх компаній. Як випливає з офіційної публікації американського Мінфіну, санкції запроваджуються через «відсутність у Росії серйозної прихильності до мирного процесу» припинення війни проти України.



«З огляду на відмову президента Путіна закінчити цю безглузду війну, Мінфін США вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля», - пояснив міністр фінансів США Скотт Бессент. Таким чином, активи компаній на території США будуть заморожені, укладати з ними нові угоди не можна буде. Американський мінфін «закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню». З таким самим заголовком повідомлення відомства опублікував у соцмережі Truth Social Трамп.



Принагідно зазначимо, що аналогічні санкції проти двох російських нафтових компаній тижнем раніше запровадила Великобританія. «На світових ринках немає місця для російської нафти», - заявила міністр фінансів цієї держави Рейчел Рівз, оголошуючи рішення.

Відповідаючи на запитання, чому він вирішив застосувати санкції проти Росії саме зараз, Дональд Трамп відповів: «Я подумав, час настав. Ми довго чекали». Масштаб санкцій очільник Овального кабінету оцінив як «величезний». Дещо згодом, відповідаючи на запитання журналістів, чому він думає, що ці санкції змусять Москву погодитись припинити вогонь в Україні, Трамп відповів: «Я не знаю, що з цього вийде. Але гадаю, що ефект буде, адже це серйозні санкції у нафтовій галузі. Сподіваюся, він (Путін. – Ред.) зрозуміє, і Зеленський теж, бо танго танцюють удвох». Якщо Путін погодиться припинити війну проти України, санкції можуть швидко зняти, сказав президент США.

Слід підкреслити, що нинішній очільник Білого дому неодноразово обіцяв запровадити проти Росії серйозні санкції, які, за його словами, зруйнують економіку країни, якщо Путін не погодиться припинити війну проти України. Однак досі трампівська адміністрація не вдавалася до посилення санкцій щодо країни-агресорки, намагаючись тиснути насамперед на покупців її нафти. Зокрема, Індії довелося зіткнутися з різким зростанням мит через небажання відмовлятися від російської нафти, яку вона тепер купує зі знижкою. Трамп раніше стверджував, що прем’єр Індії Нарендра Моді обіцяв йому перестати купувати російську нафту, проте індійська влада заявляла, що їм невідомо про такі плани. Тепер Трамп каже, що проситиме Китай відмовитися від російської нафти.

Практично синхронно з санкційними кроками Трампа країни ЄС схвалили 19-й пакет рестрикцій проти РФ, який включає заборону на імпорт російського зрідженого природного газу. Санкції набули чинності у четвер, 23 жовтня. «Разом зі швидким ухваленням 19-го пакету заходів ЄС це (санкції Сполучених Штатів» - це чіткий сигнал з обох сторін Атлантики про те, що ми продовжуватимемо чинити колективний тиск на агресора», - написала у соцмережах голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Між тим політолог Вадим Денисенко переконаний, що санкції Трампа та ЄС - це не про швидке закінчення війни. «Санкції проти Лукойла та Роснєфті важливі, але не призведуть до негайних переговорів. До всіх попередніх санкцій Росія пристосовувалася протягом 3-4 місяців. Ці не стануть виключенням. Головна відмінність - збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки та часткова зміна позиції Індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для РФ. Але тут є одне «але». Індія, схоже, виставила вимогу: ми готові обходити санкції, якщо ви погодитеся локалізувати виробництво С-400 (можливо навіть С-500) на території Індії. Досі Росія була категорично проти цього. Власне, від відповіді на це питання (бажано швидкої) залежатиме позиція Індії. Правда, тут включиться і Вашингтон з тиском на Індію. Бо маркером свій-чужий в новому світі є три речі: в кого ти купуєш зброю, АІ та ІТ рішення. Росія може зіткнутися в перспективі 2-4 місяців з серйозним обвалом нафтових надходжень (мінімум 10-15%). Але знову-таки, для цього мають співпасти всі фактори. Втім, навіть за таких обставин це не означає, що прорахувавши це все Путін сідає за стіл переговорів вже завтра. Поки ці санкції - відкладена в часі проблема. І саме так до неї ставиться Путін. Крім всього іншого він знає: в певний момент Захід скаже: ми не можемо допустити повного приниження РФ», - аргументує експерт.