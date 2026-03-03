Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ні з ким не має діалогу щодо законопроєкту про проведення виборів в Україні. Про це він сказав під час пресконференції, передає "Апостроф".

"Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори", - заявив він.

ForUA нагадує, раніше Зеленський заявив, що не передбачається "жодних виборів" без домовленості сторін про зупинення бойових дій. При цьому для відповідного виборчого процесу потрібно, щоб Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню.