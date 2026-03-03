﻿
Полiтика

Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори, – Зеленський

Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ні з ким не має діалогу щодо законопроєкту про проведення виборів в Україні. Про це він сказав під час пресконференції, передає "Апостроф".

"Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори", - заявив він.

ForUA нагадує, раніше Зеленський заявив, що не передбачається "жодних виборів" без домовленості сторін про зупинення бойових дій. При цьому для відповідного виборчого процесу потрібно, щоб Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвибори в Українізаконопроєкт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Психологиня-фрилансерка на замовлення фсб намагалася влаштуватися на роботу до ТЦК
Війна 03.03.2026 15:18:12
Психологиня-фрилансерка на замовлення фсб намагалася влаштуватися на роботу до ТЦК
Читати
Китай тисне на Іран, щоб не допустити блокади Ормузької протоки
Свiт 03.03.2026 14:53:33
Китай тисне на Іран, щоб не допустити блокади Ормузької протоки
Читати
Відомий шеф-кухар реформуватиме харчування в ЗСУ
Суспiльство 03.03.2026 14:29:02
Відомий шеф-кухар реформуватиме харчування в ЗСУ
Читати

Популярнi статтi