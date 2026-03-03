НАТО підтримує плани Макрона збільшити ядерний арсенал Франції - ЗМІ

У Північноатлантичному альянсі вітають заяву Емманюель Макрон про зміни у ядерній політиці Франції, зокрема намір збільшити кількість ядерних боєголовок. Про це на умовах анонімності повідомив представник НАТО, передає AFP.

Як зазначив співрозмовник агентства, НАТО очікує на покращення співпраці з Парижем у сфері ядерного стримування.

"Ядерне стримування Франції вже сприяє безпеці Альянсу. І ми вітаємо ініціативу президента Макрона, спрямовану на подальше посилення стримування. Ми вітаємо можливість розширити консультації з Францією з ядерних питань, щоб забезпечити узгоджений і скоординований підхід", – зазначив представник НАТО.

Раніше Емманюель Макрон запропонував безпрецедентну ядерну співпрацю з Німеччина як ключовим партнером у захисті Європи. Він підкреслив, що збільшення арсеналу Франції дозволить надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".