﻿
Свiт

НАТО підтримує плани Макрона збільшити ядерний арсенал Франції - ЗМІ

НАТО підтримує плани Макрона збільшити ядерний арсенал Франції - ЗМІ

У Північноатлантичному альянсі вітають заяву Емманюель Макрон про зміни у ядерній політиці Франції, зокрема намір збільшити кількість ядерних боєголовок. Про це на умовах анонімності повідомив представник НАТО, передає AFP.

Як зазначив співрозмовник агентства, НАТО очікує на покращення співпраці з Парижем у сфері ядерного стримування.

"Ядерне стримування Франції вже сприяє безпеці Альянсу. І ми вітаємо ініціативу президента Макрона, спрямовану на подальше посилення стримування. Ми вітаємо можливість розширити консультації з Францією з ядерних питань, щоб забезпечити узгоджений і скоординований підхід", – зазначив представник НАТО.

Раніше Емманюель Макрон запропонував безпрецедентну ядерну співпрацю з Німеччина як ключовим партнером у захисті Європи. Він підкреслив, що збільшення арсеналу Франції дозволить надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОФранціяядерна зброя
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Психологиня-фрилансерка на замовлення фсб намагалася влаштуватися на роботу до ТЦК
Війна 03.03.2026 15:18:12
Психологиня-фрилансерка на замовлення фсб намагалася влаштуватися на роботу до ТЦК
Читати
Китай тисне на Іран, щоб не допустити блокади Ормузької протоки
Свiт 03.03.2026 14:53:33
Китай тисне на Іран, щоб не допустити блокади Ормузької протоки
Читати
Відомий шеф-кухар реформуватиме харчування в ЗСУ
Суспiльство 03.03.2026 14:29:02
Відомий шеф-кухар реформуватиме харчування в ЗСУ
Читати

Популярнi статтi