Вода піднімається: Київ та п’ять областей під загрозою підтоплень

В Україні сформувалися природні умови для весняного водопілля, повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко. За її словами, рівень води в багатьох річках уже піднявся в середньому на 2,5 метра.

Гідрологи прогнозують можливі підтоплення практично по всій території країни. Найбільш помітні зміни фіксують:

- у басейні Сіверського Дінця на Харківщині;

- у Черкаській області;

- в Одеській області, де в п’яти населених пунктах вже є часткові підтоплення домогосподарств.

У Києві можливі локальні підтоплення у заплавних зонах — зокрема в районі парку «Наталка», Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків та на Трухановому острові.

Додатковими ризиками залишаються льодохід та можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або навіть пошкодження гідротехнічних споруд.

За словами Овчаренко, різке ускладнення ситуації можливе лише за одночасного поєднання кількох факторів: інтенсивного танення снігу, значних опадів і формування льодових заторів.

Міністерство повідомляє, що всі гідротехнічні споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків. Весняний період є ключовим для перевірки їхнього стану. Водночас проблемною залишається ситуація на малих річках та приватних гідроспорудах. Саме там найчастіше виникають локальні підтоплення через засмічення, зношеність або відсутність ремонту. Місцевим громадам радять звернути увагу на ці об’єкти вже зараз.

Минулого року через маловоддя запаси води у водосховищах були рекордно низькими — найменшими за десятиріччя. Цьогорічна ситуація демонструє протилежну тенденцію: вода повертається до русел активніше, ніж у попередні роки.

