Трамп звинуватив Стармера у зриві оперативних планів США

Президент США Дональд Трамп висловив гостре невдоволення політикою прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Причиною розколу між союзниками стала відмова Лондона оперативно надати дозвіл на використання стратегічної авіабази на острові Дієго-Гарсія для проведення операції проти Ірану.

За інформацією видання «Європейська правда», американський лідер в останні дні неодноразово виступав із критикою на адресу британського уряду. Трамп наголосив, що через позицію Даунінг-стріт американським військовим довелося витрачати час на пошук альтернативних маршрутів, що ускладнило логістику операції.

«Я незадоволений Великою Британією. Нам знадобилося три-чотири дні, щоб з’ясувати, де ми можемо приземлитися. Було б набагато зручніше приземлитися там, ніж летіти багато додаткових годин. Тож ми дуже здивовані. Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем», — заявив президент США.

Окрему увагу Трамп приділив територіальному питанню, назвавши Дієго-Гарсія «дурним островом». Він розкритикував рішення британського уряду щодо передачі архіпелагу Чагос під суверенітет Маврикію, попри те, що там розташована критично важлива спільно британсько-американська військова база.

Експерти зазначають, що така риторика Трампа свідчить про серйозне охолодження у «особливих відносинах» між Вашингтоном та Лондоном, а порівняння Стармера з Черчиллем у негативному контексті є прямим дипломатичним випадом.