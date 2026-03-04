Доказів створення ядерної бомби в Ірані МАГАТЕ не знайшло

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявило доказів того, що Іран створює ядерну зброю. Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі. Водночас він наголосив, що відсутність гарантій мирного характеру програми викликає занепокоєння. Основними причинами він назвав: великі запаси збагаченого урану майже до збройового рівня та обмежений доступ інспекторів МАГАТЕ до об’єктів ядерної програми.

«Мої попередні звіти вказують на те, що доки Іран не вирішить питання щодо гарантій, Агентство не може гарантувати, що його ядерна програма є виключно мирною», — підкреслив Гроссі.

